Радбез ООН 14 квітня збереться на обговорення нападу Ірану на Ізраїль

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на засідання 14 квітня на прохання Ізраїлю через атаки зі сторони Ірану.

Про це повідомила постійна представниця Мальти при ООН Ванесса Фрейзер. У квітня Мальта головує в РБ ООН.

"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за київським часом — ред.) 14 квітня", — зазначили в мальтійському дипломатичному представництві.

Раніше постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан повідомив, що запросив термінове засідання Ради Безпеки через атаку Ірану. Він також закликав засудити дії Тегерана та додати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш відреагував на атаку Ірану на Ізраїль та закликав усі сторони конфлікту проявити стриманість, щоб запобігти будь-якій ескалації на Близькому Сході:

"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", — написав посадовець.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня 2024 року

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.