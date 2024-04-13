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Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень

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Зведення Генштабу ЗСУ 13 квітня, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Українські військові на позиціях біля Авдіївки на Донеччині, . AP

На фронті протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 28 атак. Загалом військо РФ завдало 1 ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснило 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це ввечері 13 квітня у своєму оперативному зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине та Павлівка Сумської області; Загризове, Борова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Павлівка, Високе Чернігівської області; Ворожба, Середина-Буда Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації  намагалося покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Верхньоторецьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове  Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де військо РФ 16 разів намагалося прорвати оборону українських військ. Окупанти РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомихайлівка, Водяне, Володимирівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 3 рази атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.

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