ЗСУ і Мінстратегпром запускають проєкт "Залізний полігон"

Збройні Сили України разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості запускають проєкт “Залізний полігон”, щоб підтримати українських виробників та скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко, передає кореспондент Суспільного.

Як розповів Лебеденко, мета цього проєкту — підтримати українських виробників, яких, за його словами, дуже багато і які створюють нові зразки.

“Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів”, — пояснив Лебеденко.

Він розповів, що система, яка діяла раніше, була складнішою, вимагала більше процедур, а доступ до полігонів, де можна випробовувати зброю, був більш закритим.

Наразі “Залізний полігон” запускається.

Планується, відкрити 3 напрямки:

по роботизованих системах,

безпілотниках

та системах РЕБ.

Всі вони мають запрацювати через місяць.

“Будь який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути (до полігону — ред.) зі своїм зразком”, — сказав Лебеденко.

За його словами, відкриття “Залізного полігону” дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.