Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу України

Президент Володимир Зеленський у День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України привітав усіх, хто "організовує, проектує та будує українську силу".

Відповідне привітання глава держави оприлюднив у Телеграм.

Як відзначив Зеленський, зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому виробництві.

"І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив президент.

Він додав, що за допомогою українських морських дронів, українські воїни очищують Чорне море від російського терористичного впливу. За словами Зеленського, завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну.

"Українські "стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним. Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати", — відзначив президент.