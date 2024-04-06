Зеленський: Україна розробляє власну зброю проти російських КАБів

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні триває розробка зброї проти російських керованих авіабомб.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Наразі проти КАБів є лише один формат — ППО: ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії. І воно спрацювало — кілька десятків разів. Нам зрозуміло, як працюють системи ППО, й РФ дуже боїться цього", — зазначив Зеленський.

Президент поінформував, що інша зброя проти авіабомб в Україні розробляється, вітчизняна, але відмовився сказати, про що мова.

За словами глави держави, третьою опцією проти КАБів є винищувачі F-16, але їх не вистачить, тому захист має бути комбінованим.

Зеленський також додав, що кількість літаків, які пообіцяв Захід, — це близько 10% потреб, необхідних для оборони української території.

6 грудня 2023 року на сайті Білого дому оприлюднили заяву, в якій мовилося про те, що міністерство оборони США надало Україні технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

Фактично мовиться про три зенітно-ракетні комплекси: