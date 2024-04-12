Ексміністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

"Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії", — написав Ліскі у Facebook.

Чим займається Український інститут майбунього

На сайті УІМ зазначається, що Український інститут майбунього — це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій. Експерти UIF формулюють практичні рекомендації уряду до дій у вигляді доповідей, аналітичних записок, законопроєктів тощо.

Відставка Олексія Резнікова з посади міністра оборони

3 вересня 2023 року Володимир Зеленський оголосив про намір замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Умєрова, який тоді очолював Фонд держмайна.

5 вересня 2023 року Рада проголосувала за відставку Резнікова, що напередодні подав заяву спікерові парламенту Руслану Стефанчуку.

Того ж дня народні депутати підтримали звільнення Умєрова з посади керівника Фонду державного майна України.

У січні 2024 року повідомлялось, ексміністр оборони України Олексій Резніков повертається до адвокатської практики. Він поновив свої права на зайняття відповідною діяльністю.