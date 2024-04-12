З різницею в один день, але на відстані 60 кілометрів потрапили у полон до росіян брати Борис і Олександр Завацькі. Молодшого Бориса, який пройшов шість років служби в АТО, взяли під час боїв, старшого Олександра — забрали з дому під час окупації Балаклії через знайдені мисливський одяг і рушницю. За 21 місяць брата-військового обміняли. Вже в Україні Борис дізнався, що сидів із братом в одній російській колонії.

Коли 51-річного Олександра Завацького забрали у полон з власного дому, його мати Тетяна накривала на стіл. Син вийшов з квартири, після чого до оселі Завацьких з обшуком прийшли двоє луганських найманців РФ.

Наступного дня після викрадення Олександра в полон потрапив молодший син Тетяни — 43-річний військовослужбовець Борис Завацький. Це сталося в боях за село Вільхівку за 60 кілометрів від Балаклії.

Дивіться історію родини Завацьких — у матеріалі Суспільне Харків.