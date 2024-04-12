НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Два рідні брати потрапили у російський полон з різницею в один день: історія родини Завацьких. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ПолонЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуВІДЕОНОВИНИВідео

Два рідні брати потрапили у російський полон з різницею в один день: історія родини Завацьких. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З різницею в один день, але на відстані 60 кілометрів потрапили у полон до росіян брати Борис і Олександр Завацькі. Молодшого Бориса, який пройшов шість років служби в АТО, взяли під час боїв, старшого Олександра — забрали з дому під час окупації Балаклії через знайдені мисливський одяг і рушницю. За 21 місяць брата-військового обміняли. Вже в Україні Борис дізнався, що сидів із братом в одній російській колонії.

Коли 51-річного Олександра Завацького забрали у полон з власного дому, його мати Тетяна накривала на стіл. Син вийшов з квартири, після чого до оселі Завацьких з обшуком прийшли двоє луганських найманців РФ.

Наступного дня після викрадення Олександра в полон потрапив молодший син Тетяни — 43-річний військовослужбовець Борис Завацький. Це сталося в боях за село Вільхівку за 60 кілометрів від Балаклії.

Дивіться історію родини Завацьких — у матеріалі Суспільне Харків.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Patriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Ізраїль
Президент Ізраїлю про повітряну атаку з боку Ірану: "Це оголошення війни"
Даніель Хагарі
Іран уночі випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників, 99% перехопила ППО — ЦАХАЛ
Спалена техніка РФ
Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Маріуполь, полон, Азовсталь
Історія звільненого з полону пастора з Маріуполя, який лікується у Луцьку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Британський військовий, який воював на боці України, Шон Піннер
Британець виграв суд проти Росії за тортури в полоні
Нед Прайс, заступник представниці США в ООН
"Відповідальність для нас дуже важлива": заступник представниці США в ООН про страти полонених українців росіянами
Два роки в полоні: історія морпіха Василя Касенюка
Два роки в полоні: історія морпіха Василя Касенюка. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок