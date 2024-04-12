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У Британії підготували понад 34 000 українських новобранців — Міноборони країни
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У Британії підготували понад 34 000 українських новобранців — Міноборони країни

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У Британії підготували понад 34 000 українських новобранців — Міноборони
Українські військові на полігоні у Великій Британії. Генштаб ЗСУ

Велика Британія та 12 країн-партнерів у рамках операції Interflex підготували понад 34 000 українських призовників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Велика Британія та 12 країн-партнерів об'єдналися, щоб підтримати Україну в підготовці новобранців. Операція Interflex, що базується у Великій Британії, за допомогою наших партнерів підготувала понад 34 000 українських призовників”, — йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Операція Interflex — програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками.

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