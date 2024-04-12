Українські бойові кораблі “Черкаси” і “Чернігів”, передані Великою Британією для Військово-морського флоту України, готуються до навчань Сі Бриз-2024 у Британії. 11 квітня вони увійшли до британської військово-морської бази Портсмут. Сюди вони перемістились із попереднього базування у Шотландії.

Про це пише “Голос Америки”.

Зазначається, що зараз судна не можуть пройти до Чорного моря, оскільки Туреччина, згідно з положеннями міжнародної Конвенції Монтре, оголосила, що у зв’язку з російською війною проти України забороняє проходження військових кораблів із Середземного моря через Босфорську протоку.

Наразі два мінні тральники під прапорами Військово-морського флоту України з українськими екіпажами готуються брати участь у міжнародних навчаннях Сі Бриз-2024 разом з кораблями США, Великої Британії та інших країн НАТО.

Повідомляється, що українські моряки на кораблях “Черкаси” і “Чернігів” будуть удосконалювати свої бойові навички разом з британськими та іншими партнерами і покращуватимуть здатність взаємодіяти з партнерами з країн НАТО.

Навчання стануть частиною приготувань до перебазування кораблів в Україну. Планується, що “Черкаси” і “Чернігів” зможуть виявляти і знешкоджувати морські міни для безпечнішого мореплавства у Чорному морі.