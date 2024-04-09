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Президент Болгарії призначив тимчасовий уряд і дострокові вибори у парламент
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Президент Болгарії призначив тимчасовий уряд і дострокові вибори у парламент

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Румен Радев
Президент Болгарії Румен Радев. Фото: Associated Press

Президент Болгарії Румен Радев 9 квітня ухвалив рішення щодо призначення тимчасового уряду, аби підготувати державу до дострокових парламентських виборів, які відбудуться у червні.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначили журналісти, тимчасовий уряд очолив колишній спікер і голова Національного аудиторського офісу Димитар Главчев.

Відповідний кабінет міністрів став уже шостим у період з 2021 року й донині.

Раніше дві найбільші богарські партії не змогли відновити коаліційну угоду, яка утримувала уряд при владі протягом 9 місяців.

6 березня у Болгарії парламент на своєму засіданні одноголосно прийняв відставку прем'єра Ніколая Денкова та його уряду.

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