Президент Болгарії призначив тимчасовий уряд і дострокові вибори у парламент

Президент Болгарії Румен Радев 9 квітня ухвалив рішення щодо призначення тимчасового уряду, аби підготувати державу до дострокових парламентських виборів, які відбудуться у червні.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначили журналісти, тимчасовий уряд очолив колишній спікер і голова Національного аудиторського офісу Димитар Главчев.

Відповідний кабінет міністрів став уже шостим у період з 2021 року й донині.

Раніше дві найбільші богарські партії не змогли відновити коаліційну угоду, яка утримувала уряд при владі протягом 9 місяців.

6 березня у Болгарії парламент на своєму засіданні одноголосно прийняв відставку прем'єра Ніколая Денкова та його уряду.