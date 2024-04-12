Протягом доби 12 квітня Сили борони на фронті ліквідували 1030 російських військових. Загальні втрати російсько армії з початку повномасштабного вторгнення складають близько 452760 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7169 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 13745 (+47) од,
- артилерійських систем – 11518 (+32) од,
- РСЗВ – 1045 (+3) од,
- засоби ППО — 756 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40),
- крилаті ракети — 2088 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15396 (+57) од,
- спеціальна техніка — 1893 (+5).
Дані уточнюються.
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