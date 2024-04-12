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ЗСУ протягом доби ліквідували понад тисячу російських військових та 40 дронів — Генштаб
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ЗСУ протягом доби ліквідували понад тисячу російських військових та 40 дронів — Генштаб

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Втрати росіян 13 квітня
Російський солдат стоїть біля російського танка Т-90 на виставці зброї під час патріотичного фестивалю «Росіяни змінюють світ» у Санкт-Петербурзі, Росія, субота, 24 лютого 2024 року. AP

Протягом доби 12 квітня Сили борони на фронті ліквідували 1030 російських військових. Загальні втрати російсько армії з початку повномасштабного вторгнення складають близько 452760 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7169 (+23) од,
  • бойових броньованих машин — 13745 (+47) од,
  • артилерійських систем – 11518 (+32) од,
  • РСЗВ – 1045 (+3) од,
  • засоби ППО — 756 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9201 (+40),
  • крилаті ракети — 2088 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15396 (+57) од,
  • спеціальна техніка — 1893 (+5).

Дані уточнюються.

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