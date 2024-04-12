На фронті відбулось 97 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 12 квітня та у ніч на 13 квітня на передовій в Україні відбулось 97 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів дев'яти областей.

Про це повідомляється у ранкововму зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку російська армія 1 раз атакувала позиції ЗСУ в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де РФ 29 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку російське військо не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, РФ здійснила 6 безуспішних атак на позиції ЗСУ.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника", — додали у Генштабі.