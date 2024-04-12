Чоловіки грають у шахи в павільйоні міського ринку у Херсоні, 7 квітня 2024 року. Місцина в центрі, де шахісти-любителі збирались грати раніше розбита російськими снарядами. Дехто з гравців працює на ринку і поки очікують на покупців — продумують наступний хід у партії. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова