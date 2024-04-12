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Російський удар ракетами по Запоріжжю та авіабомбами по Костянтинівці. Тиждень війни у фото
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Російський удар ракетами по Запоріжжю та авіабомбами по Костянтинівці. Тиждень війни у фото

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діти сплять в метро під час повітряної тривоги Київ
Діти сплять на станції метро у Києві під час повітряної тривоги, 11 квітня 2024 року. REUTERS/Alina Smutko

Верховна рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію, а також — попередньо, законопроєкт про мобілізацію засуджених та про посилення відповідальності за військові правопорушення. Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі".

Україна повернула тіла 99 полеглих захисників.

11 квітня вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у низці областей, зокрема, знищила Трипільську ТЕС на Київщині.

Німеччина та Литва передали Україні нову військову допомогу. Навчання українських пілотів на F-16 у США та Данії на завершальному етапі.

США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні.

МЗС готує стратегію щодо українців за кордоном. Ватикан оприлюднив оновлену декларацію про гідність. У Британії помер Нобелівський лавреат Пітер Хіггс.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

чоловіки грають у шахи в павільйоні міського ринку у Херсоні
Чоловіки грають у шахи в павільйоні міського ринку у Херсоні, 7 квітня 2024 року. Місцина в центрі, де шахісти-любителі збирались грати раніше розбита російськими снарядами. Дехто з гравців працює на ринку і поки очікують на покупців — продумують наступний хід у партії. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

російська армія завдала повторного удару по Запоріжжю 5 квітня
Російська армія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці попереднього удару працювали рятувальники й поліцейські, 5 квітня 2024 року. Четверо людей загинули, ще 20 отримали поранення. Серед поранених українські журналісти. Суспільне Запоріжжя/Владислав Киящук

люди проїжджають місцевою маршруткою повз розбитий вокзал у Костянтинівці
Люди проїжджають маршруткою повз розбитий вокзал у Костянтинівці, Донеччина, 10 квітня 2024 року. REUTERS/Thomas Peter

обстріл Костянтинівки Донецької області КАБ
Комунальники прибирають наслідки обстрілу авіабомбами житлового району Костянтинівки, Донеччина, 10 квітня 2024 року. Увечері 9 квітня армія РФ поцілила трьома КАБ-500 поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджений храм, багатоповерхівки, крамниці, торговельні ряди. З-під завалів двоповерхового будинку дістали загиблих — жінку та хлопчика. Суспільне Донбас/Андрій Резніков

на лівому березі Херсонщини горять плавні у квітні
На лівому березі Херсонщини горять плавні, 11 квітня 2024 року. Зі сторони Херсона — чорний дим. Пожежі у плавнях поблизу Херсона — звичайне явище, їх містяни спостерігають щовесни. Нині ж, через близькість до лінії фронту та постійну загрозу обстрілів, рятувальники не мають можливості потушити вогонь. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

місцеві жителі зранку 9 квітня виносять вцілілі речі зі своїх осель у Полтавські громаді
Місцеві жителі зранку 9 квітня виносять вцілілі речі зі своїх осель після удару, який російська армія завдала по Полтавській громаді. Через ракетний обстріл неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток, у якому проживали близько 30 людей. Поранення отримали 12 жителів будинку, з яких двоє — діти. Суспільне Полтава/Богдан Казирід

чоловік несе віконну раму з розбитим склом у селі Супрунівка Полтавської громади
Чоловік несе віконну раму з розбитим склом, Полтавщина, 9 квітня 2024 року. Жителі села Супрунівка Полтавської громади пережили ракетний обстріл увечері 8 квітня. Почувши вибух, кажуть, вибігали з приміщень на вулицю. Одна людина загинула. Найбільших руйнувань зазнав двоповерховий гуртожиток. Суспільне Полтава/Богдан Казирід

блекаут у Харкові 8 квітня 2024 року
Автомобіль їде вулицею в повній темряві під час відключення світла у Харкові після російських атак на енергетичну інфраструктуру міста, 8 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

військовий мобільної групи ППО на Запоріжжі
Український військовослужбовець мобільного підрозділу ППО 117-ї окремої механізованої бригади очікує на потенційну повітряну загрозу на позиції на Запоріжжі, 6 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

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