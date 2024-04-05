Японія заборонила експорт 164 видів товарів до Росії

Японія сьогодні 5 квітня запровадила нові санкції проти Російської Федерації, у межах яких було заборонено експорт 164 видів товарів до РФ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Зокрема було заборонено експорт моторного мастила для автомобілів, літій-іонних акумуляторів, газових труб, термостатів, нітроцелюлозної продукції та деревообробного обладнання, виробів зі сталі, пластмаси і виробів з неї, яхт та інших суден для відпочинку або спорту тощо.

Зазначається, що санкції були введені з огляду на поточну міжнародну ситуацію в Україні, з метою сприяння міжнародним зусиллям щодо міжнародного миру.

Раніше, 29 березня японський уряд підтримав продовження ще на рік дії постанови щодо позбавлення Росії торговельного статусу "найбільшого сприяння" у межах економічних санкцій через війну проти України.

1 березня Токіо розширило обмеження проти Москви і додало до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.