ВАКС стягнув у дохід держави активи ексміністра освіти Табачника

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи, що належать ексміністру освіти і науки Дмитра Табачника. Таким чином ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування до Табачника санкцій.

Про це повідомили у Мін'юсті.

“Рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича ... про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, — йдеться у повідомленні.

ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику та активи, щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Йдеться, зокрема, про ½ частку квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

Зазначається, що ексміністр Табачник зараз перебуває на тимчасово окупованій території, де "бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій". Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора — так званій “денацифікації України”.

Раніше Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції до ексміністра освіти Дмитра Табачника, часів президента Віктора Януковича, що передбачено законом "Про санкції".

21 березня ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник заочно отримав вирок у 15 років ув'язнення за статтями: держзрада, пособництво державі-агресору та порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про Дмитра Табачника

Дмитро Табачник — український та проросійський політичний і державний діяч, історик, публіцист.

Народний депутат України 3-го і 6-го скликання, був головою комітету закордонних справ. Обіймав посаду другого голови Адміністрації Президента України (1994–1996). Двічі віцепрем'єр-міністр України в урядах Віктора Януковича. З 11 березня 2010 року по 23 лютого 2014 — міністр освіти і науки в уряді Миколи Азарова.

Перебуваючи на посаді очільника Міносвіти, Табачник потрапив у низку скандалів, зокрема заявляв про обов'язковість вивчення російської мови, а також звинувачувався у рейдерстві та відмиванні коштів, виділених Міносвіти на закупівлю нових шкільних автобусів.

Після перемоги Євромайдану Табачник утік до Росії, де отримав громадянство у 2019 році.

У липні 2015 року Табачника було оголошено у розшук СБУ.Після анексії Криму Росією у 2014 році Дмитро Табачник також був включений до списку санкції санкцій ЄС.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти експрезидента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців, зокрема і проти ексміністра освіти Табачника.