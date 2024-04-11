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6 "Кинжалів" і "шахеди", які прикривали напад на Харків — Євлаш про обстріл України 11 квітня
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6 "Кинжалів" і "шахеди", які прикривали напад на Харків — Євлаш про обстріл України 11 квітня

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ДСНС, обстріли 11 квітня 2024
Ліквідація ДСНС наслідків обстрілів РФ 11 квітня. ДСНС

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш деталізував перебіг масованої атаки РФ по Україні в ніч з 10 на 11 квітня. Зокрема, армія Росії застосувала відволікальний маневр. Вона запустила дрони-"шахеди", відвернувши на них увагу, а тим часом вдарила по Харкову ракетами С-300 і С-400. Також росіяни запустили 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", які складно збивати.

Про це Євлаш сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми стали свідками чергової цинічної російської атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Майже з 10:00 вечора до 6:00 ранку тривала повітряна тривога, під час якої ворог використав свої різні засоби повітряного ураження, різні типи ракет, майже всі, які є в них в арсеналі", — прокоментував речник ПС ЗСУ.

Росіяни вивели в небо стратегічні бомбардувальники типу ТУ-95МС, які злетіли з району аеродрому "Оленья" та "Оленегорськ". Із цих літаків запустили 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. 16 із цих снарядів вдалося збити силами зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил України.

Крім того, росіяни застосували літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал". Цієї ночі з Тамбова злетіло 8 МіГів, які запустили 6 "Кинжалів".

"Досить складно боротися з цими ракетами, тому для того, щоб ефективно прикривати наші міста, об’єкти енергетичної інфраструктури, нам необхідні спеціальні сили та засоби, які можуть це робити. Зокрема системи Patriot вкрай необхідні зараз, про які йде мова", — підкреслив Ілля Євлаш.

Російські військові також запустили 40 БпЛА типу "шахед", які кружляли територією України. Під час цього відволікального маневру 12 зенітних ракет типу С-300 та С-400 було застосовано по Харкову, додав речник Повітряних сил. Росіяни вдарили по різних районах міста, намагалися бити по важливій інфраструктурі.

Також РФ запустила чотири ракети Х-59, дві з яких українській ППО вдалося знищити.

А мобільні вогневі групи знищили майже 100% БпЛА. Декілька дронів вдалося заглушити завдяки підрозділам РЕБ.

Станом на ранок 11 квітня в Україні без світла залишилися 380 населених пунктів. Зокрема через бойові дії електроенергію вимкнули у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській областях. На Харківщині енергетики застосували аварійні відключення.

Про це станом на 11:00 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

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