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ISW: використання Україною дронів на полі бою не може компенсувати нестачу снарядів
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ISW: використання Україною дронів на полі бою не може компенсувати нестачу снарядів

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ISW: використання Україною дронів на полі бою не може компенсувати нестачу снарядів
Олександр Буцанов, інженер першого центру ремонту дронів, тримає в руках FPV-дрон. Суспільне Запоріжжя

Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на фронті.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики, українські війська частково компенсують нестачу артилерійських боєприпасів, використовуючи FPV-дрони для відбиття атак російської піхоти і бронетехніки.

“Українські війська частково пом'якшили існуючий дефіцит артилерійських боєприпасів, використовуючи безпілотники FPV для відбиття атак російської піхоти і бронетехніки, хоча артилерійські системи можуть завдавати набагато потужніших ударів, ніж баражуючі боєприпаси і боєприпаси, скинуті з безпілотників”, — йдеться в аналітичному звіті.

Відзначається, що командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив 10 квітня, що російські війська наразі мають перевагу в артилерії у співвідношенні п'ять до одного. Він додав, що росіяни можуть отримати перевагу в артилерії десять до одного “за кілька тижнів”, якщо США і надалі зволікатимуть з наданням військової допомоги Україні.

“Затримки з західною військовою допомогою змушують українських військовослужбовців накопичувати матеріально-технічні засоби, і українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій, а також ціною протистояння ініціативі щодо обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій”,  — йдеться у звіті ISW.

Понад дві третини виведених з ладу в останні місяці російських танків підбили саме за допомогою українських FPV-дронів, писало раніше американське видання Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО.

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