Для контрнаступу в України немає снарядів, тільки для захисту — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в України не вистачає боєприпасів для контрнаступу.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо — по-чесному, в усіх бригадах, на найнапруженіших напрямках — все сьогодні, слава Богу, все чесно розподіляється", — сказав Зеленський.

Президент запевнив, що розподіл наявних боєприпасів здійснюється "без любимчиків" і за це "довго боролися", а на деяких напрямках фронту "альтернативою артилерійського дефіциту" є дрони.

Тож, зазначив глава держави, якщо брати, забезпечення снарядами й збільшене "в десятки разів" виробництво ударних дронів, то "глобального дефіциту" засобів ураження він "не бачить".

Водночас Зеленський додав, що Україні не вистачає далекобійної зброї.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

29 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що постачання боєприпасів для України вже розпочалося.