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Троє синів лідера ХАМАСу загинули в результаті авіаудару Ізраїлю
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Троє синів лідера ХАМАСу загинули в результаті авіаудару Ізраїлю

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Ханія та Сінвар
Політичний лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія (ліворуч) та лідер ХАМАСу у Газі Яхья Сінвар. Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Глава політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія підтвердив інформацію про загибель трьох синів та кількох онуків під час ізраїльської атаки в секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, його діти вирішили залишитись в секторі Гази. Сам він зараз живе в Катарі. Крім трьох загиблих синів, у нього є ще десять дітей. Ісмаїл Ханія пообіцяв не змінювати позицію на переговорах із Ізраїлем через смерть своїх родичів. Відомо, що Ханія був обличчям міжнародної дипломатії ХАМАС.

Як пише Reuters, ізраїльські військові підтвердили факт нападу, назвавши трьох синів оперативниками збройного крила ХАМАС.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з головою політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїлом Ханією і висловив співчуття у зв'язку із загибеллю його дітей під час ізраїльської атаки в секторі Газа.

"Президент Ердоган підкреслив, що Ізраїль обов'язково притягне до відповідальності перед законом за скоєні ним злочини проти людяності", — наводить слова турецького президента його канцелярія в соцмережі X.

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.

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