У Філадельфії сталася стрілянина на святкуванні Ураза-байраму

На заході Філадельфії в американському штаті Пенсільванія невідомі відкрили стрілянину під час святкування Ураза-байраму.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що в результаті постраждали кілька людей, їхня кількість невідома. Поранено щонайменше двоє, ще четверо затримано.

У кількох затриманих конфіскували вогнепальну зброю. Обставини стрілянини з'ясовуються. Відомо, що у найближчому магазині під час стрілянини сховалися від 20 до 30 дітей.

Ураза-байрам — одне з основних релігійних свят ісламу, що завершує святий місяць Рамадан. Цього року святкується 10 квітня.