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Угорщина та Сербія не пропускають на кордоні допомогу для ЗСУ — волонтери
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Угорщина та Сербія не пропускають на кордоні допомогу для ЗСУ — волонтери

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Команда волонтерів Ukrainogorci
Команда волонтерів Ukrainogorci плете маскувальні сітки для ЗСУ. Ukrainogorci у Facebook

Сербія та Угорщина не пропускають на кордоні транзит маскувальних сіток для Сил оборони України.

Про це повідомляє українська діаспора в Чорногорії, команда волонтерів Ukrainogorci у Facebook.

"На жаль, ми змушені поставити сітки на паузу. Чому? Тому що Сербія та Угорщина не пропускають транзит сіток (заодно і ноші для поранених) Є шлях через Албанію, але поки що ми змогли перевезти одну сітку за місяць, а на складі їх аж 9", — йдеться у повідомленні.

Команда додала, що шукає волонтера, який би допоміг із логістикою.

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