Угорщина та Сербія не пропускають на кордоні допомогу для ЗСУ — волонтери

Сербія та Угорщина не пропускають на кордоні транзит маскувальних сіток для Сил оборони України.
Про це повідомляє українська діаспора в Чорногорії, команда волонтерів Ukrainogorci у Facebook.
"На жаль, ми змушені поставити сітки на паузу. Чому? Тому що Сербія та Угорщина не пропускають транзит сіток (заодно і ноші для поранених) Є шлях через Албанію, але поки що ми змогли перевезти одну сітку за місяць, а на складі їх аж 9", — йдеться у повідомленні.
Команда додала, що шукає волонтера, який би допоміг із логістикою.