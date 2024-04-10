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Британська компанія ремонтуватиме гармати L119 в Україні
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Британська компанія ремонтуватиме гармати L119 в Україні

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BAE Systems підписала контракт на ремонт гармати L119 в Україні
Компанія BAE Systems підписала контракт на ремонт гармати L119 в Україні. Фото: Олена Куренкова/Суспільне

Компанія BAE Systems уклала контракт з урядом Великої Британії на технічне обслуговування і ремонт легкої гармати L119, який буде відбуватися на місці використання зброї — в Україні.

Підписання відбулося у Києві в межах візиту другої британської торговельної місії, повідомила журналістка Суспільного.

За словами представників компанії, це перша частина угоди, яку Британія збирається розширити, аби включити в контракт більше можливостей для ремонту озброєнь, які використовують українські військові.

"Головне, чому це важливо для України — це британське обладнання, яке ремонтується британськими компаніями за кошти британського уряду, однак тут, в Україні, що робить його швидшим, ефективнішим", — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Наразі мовиться про ремонт та обслуговування легкої гармати L119, яку виготовляє ВАЕ Systems, однак згодом перелік може бути розширено: нині ЗСУ застосовують на полі бою 17 різних систем озброєнь, які виробляє компанія. Серед них — гаубиці M777 та БМП CV90.

Керівна директорка з розвитку бізнесу ВАЕ Габбі Костіган вказала, що компанія продовжить співпрацю з українськими партнерами AMS Integrated Solutions, які вже обслуговують транспортні засоби через угоду з урядом Британії — в Україні.

У грудні 2023 року під час візиту першої торговельної місії Британії до України BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, за якою в Україні будуть ремонтувати та обслуговувати артсистеми, що передав Лондон.

"Що більше роботи ми зможемо зробити тут, то більше економічних можливостей зможемо створити й більше можливостей працевлаштування забезпечимо для українців у майбутньому", — наголосила посадовиця.

Костіган додала: "Коли ми мали нагоду зустрітися з президентом минулого року, він виклав нам свою стратегію та прагнення повернути свою оборонну промисловість до того, якою вона була до війни, а також надати можливості людям для майбутньої кар'єри в оборонній промисловості. І ми, звичайно, хочемо бути частиною підтримки цих зусиль у майбутньому".

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