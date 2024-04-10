Україна та Британія уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці: що відомо

Уряди України та Великої Британії уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці, яка спрямована на зміцнення довгострокового партнерства між державами.

Підписання відбулося у Києві під час візиту другої британської торговельної місії, повідомила журналістка Суспільного.

Деталей договору наразі не розголошують з міркувань безпеки. Однак, як зазначив міністр торгової політики Британії Грег Хендс, Лондон "прагне переконатися, що рамкова угода про оборону принесе реальні практичні переваги для України на полі бою, а також для майбутнього — українській економіці".

Своєю чергою глава Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Британія вже багато разів підтверджувала своє лідерство, будучи однією з перших держав, які підтримали Україну.

"Британська компанія — з великих компаній — була першою, яка відкрила офіс в Україні та почала свою роботу. Британія стала першою державою, яка підписала міждержавну безпекову угоду, в якій був блок про співробітництво в оборонці", — наголосив посадовець.

За словами Камишіна, нова рамкова угода має допомогти "не лише Україні, а й британській оборонній індустрії".

Директор з питань озброєнь Британії Енді Старт нагадав, що Лондон від початку повномасштабного вторгнення надав Києву підтримку на суму понад 12 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 14,8 мільярда доларів), а також натренував 60 тисяч українських бійців, включно з наданням їм необхідного озброєння.

"Тепер ми розуміємо, що нам потрібно зробити крок назустріч до партнерства з українською оборонною промисловістю, щоб вона була здатною швидше реагувати та підтримувати економіку України. А також створювати довгострокові стратегічні партнерства, де британські підприємства можуть не лише робити свій внесок, аби задовольнити потреби України, але також можуть допомогти українським підприємствам експортувати свою продукцію по всьому світу", — наголосив Старт.

На його думку, Україна наразі "вчиться з неймовірною швидкістю тому, що бере участь у конфлікті, який сповнений інновацій" і має можливість поділитися цим досвідом.

"Мета на перспективу полягає в тому, щоб зробити більше на потужностях місцевої української промисловості, і я сподіваюся побачити більше цього в цьому році, особливо щодо дронів у нових партнерствах і розширення наших можливостей. Але це також і про довгострокову перспективу. Мовиться про те, щоб дозволити нам разом розробляти складнішу, досконалішу військову техніку, яка знадобиться Україні не лише під час війни, а й для підтримки стримування в мирний час", — додав британець.