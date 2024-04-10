Президент Володимир Зеленський підкреслив, що керівник Кремля Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.

"Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання — захопити всю Україну", — зазначив Зеленський.

Президент також пояснив, що означатиме перемога РФ у війні, якщо Сполучені Штати не нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

"Більшість людей не втечуть, Путін уб'є багатьох. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", — додав глава держави.

Раніше Зеленський поінформував, що Путіну не вдалося окупувати Україну політичним шляхом, тому він розпочав повномасштабне вторгнення.