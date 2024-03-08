Президент Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося окупувати Україну політичним шляхом, тому він розпочав вторгнення.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"У парламенті була партія його, друга за розміром ("ОПЗЖ", яка сьогодні заборонена, але її члени все ще є нардепами — Ред.), і він повністю впливав на це й шукав можливості впливати на Верховну раду всередині України, та йому це не вдалося", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що після того, як політичний план провалився, Путін розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

"Тому плану щодо Криму чи Донбасу в Путіна немає — це просто риторика. У нього план — позбавити Україну незалежності", — наголосив глава держави, відповідаючи на запитання, чи готовий "віддати" Путіну території, які окупувала Росія.