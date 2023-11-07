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Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну
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Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну

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Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну
Дональд Трамп під час вистпу у Джорджії, 10 червня 2023 року. Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від візиту до України у відповідь на запрошення українського президента Володимира Зеленського.

Про це колишній очільник США повідомив виданню Newsmax.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати до України цього часу. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, тож я не хотів би створювати конфлікт інтересів", — заявив Трамп.

Напередодні Зеленський в інтерв'ю телекомпанії NBC запросив Трампа на Україну і заявив, що за 24 хвилини пояснить йому, що той не зможе досягти мирного врегулювання російсько-української війни за добу.

Заява Трампа про війну

Колишній президент США Дональд Трамп у вересні 2023 року в інтервʼю "Meet the Press" заявив, що розв’яже війну в Україні протягом 24 годин, якщо його знову переоберуть президентом. Він надав кілька подробиць про те, як він виконає це завдання

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я б сказав деякі речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", – сказав тоді Трамп, додавши, що укладе справедливу угоду для всіх.

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