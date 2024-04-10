"Має велике символічне значення": Зеленський про можливий наступ Росії на Харків

На фоні прогнозуючого контрнаступу Росії, одним із головних міст наступу може стати Харків. Президент України Володимир Зеленський не виключає наступ на місто і каже, що для російського президента Путіна це місто є символічним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

За словами українського лідера, що Харків є однією з українських столиць і це має велике символічне значення для України і тому для Путіна також "це є великим символом".

"Але Україна готова зірвати плани Росії щодо захоплення. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося. Його (Путіна — ред.) бажання — захопити всю Україну", — каже Зеленський.

За межами міста солдати вже риють окопи, щоб підготуватися до російського наступу. Президент 9 квітня відвідав нові оборонні об’єкти. Згодом у зверненні Зеленський зазначив, що "російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється".

Росія посилила бомбардування Харкова в грудні 2023 року, приблизно в той час, коли стало зрозумілими проблеми з американською військовою допомогою. Відтоді місто потерпало від більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку вторгнення. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.