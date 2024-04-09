Rheinmetall у Литві побудує завод з виробництва снарядів

Литва протягом двох тижнів підпише з німецьким збройовим концерном Rheinmetall угоду про будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, повідомляє Delfi.

"Ми працюємо з компанією, і я думаю, що в найближчі два тижні будуть підписані певні угоди. Я поки що не можу коментувати деталі, тому що ще не все погоджено", — заявила Армонайте.

За словами міністерки, ініційовані законодавчі зміни зроблять країну однією з найбільш дружніх для ОПК.

"Rheinmetall буде першим проєктом, але я сподіваюся і ми докладемо всіх зусиль, щоб він був далеко не останнім", — сказала вона.

Армонайте зазначила, що вже є комунікація з оборонними компаніями США та Франції.

Вона також наголосила, що залучення такого бізнесу дозволить Литві зміцнити свою обороноздатність і створити робочі місця з високою доданою вартістю.

Сейм Литви 9 квітня ухвалив поправки до законів, які дозволять великим компаніям оборонної промисловості швидше розпочати розвиток проєктів у Литві.

Зміни до законів дозволять уряду визнати інвестиції великих оборонних компаній такими, що мають безпосереднє значення для безпеки держави. Це дозволить розробляти такі проєкти без отримання дозволу на неурбанізованих територіях без процедур планування територій з муніципалітетом та отримання дозволів до закінчення будівництва.

Раніше компанія Rheinmetall оголосила про намір побудувати в Литві завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого Rheinmetall повідомив, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.