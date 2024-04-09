Зеленський побував на будівництві фортифікацій на Харківщині

Президент Володимир Зеленський побував на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області.

Про це він повідомив 9 квітня на своєму Телеграм-каналі.

"Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою", — написав президент.

Згодом у звернення Зеленський зазначив: "Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється".

Президент провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування", — сказав він.

Зеленський також провів зустріч із підприємцями Харківщини.

"Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", — сказав президент.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

2 квітня уряд додатково виділив 5,6 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд у низці областей України.