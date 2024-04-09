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Кемерон у США зустрінеться з Блінкеном і Трампом і проситиме Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні
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Кемерон у США зустрінеться з Блінкеном і Трампом і проситиме Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні

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Кемерон у США зустрінеться з Блінкеном і Трампом
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель перед початком першого засідання Північноатлантичної ради міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО 3 квітня 2024 року в Брюсселі, Бельгія. Getty Images/Omar Havana

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у вівторок, 9 квітня, під час свого візиту до США зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном, виступить перед законодавцями в Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні, а також обговорить війну між Ізраїлем та Газою. Перед зустріччю з Блінкеном Кемерон у Флориді зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

При цьому речник Міністерства закордонних справ Великої Британії назвав зустріч із Трампом "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом.

Речник МЗС не повідомив, що саме обговорюватимуть Кемерон і Трамп — кандидат від республіканців на президентських виборах у листопаді проти чинного президента-демократа Джо Байдена.

Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ухвалити пакет військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який він затримує вже кілька місяців.

Міністерство закордонних справ повідомило, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як від Республіканської, так і від Демократичної партії.

Під час візиту Кемерон наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", повідомили в МЗС.

Зазначається, що Британія є вірним союзником України з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але Кемерон підкреслить, що саме Сполучені Штати є "ключовим каменем в арці", оскільки їхні темпи та масштаби підтримки України не мають собі рівних.

Під час поїздки Кемерон також обговорить морські шляхи доставки допомоги в Газу, а також наполягатиме на повному і прозорому розслідуванні "абсолютно неприйнятної" загибелі там семи гуманітарних працівників, у тому числі трьох британців, додали в пресслужбі.

Кемерон підтвердить право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права після атак ХАМАСу 7 жовтня, але підкреслить, що для забезпечення безпеки гуманітарних працівників на місцях необхідно внести серйозні зміни, повідомили в його офісі.

Раніше глави МЗС Британії і Франції застерегли від блокування допомоги Україні.

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