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Російський корабель "Серпухов" після пожежі, вочевидь, вийшов з ладу — ВМС
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Російський корабель "Серпухов" після пожежі, вочевидь, вийшов з ладу — ВМС

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Дмитро Плетенчук
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Суспільне Одеса

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що після пожежі російський ракетний корабель "Серпухов", вочевидь, вийшов із ладу.

Про це капітан 3 рангу повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Плетенчук зазначив, що судно — складний механізм, який складається з різних елементів, і коли один із них перестає функціонувати, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли судна будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, окрім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати", — підкреслив речник ВМС.

Як приклад капітан 3 рангу навів малі ракетні судна РФ ближньої морської зони типу "Каракурт", які будували для Чорноморського флоту.

"Каракуртів" цих уже побудовано чотири, п'ятий будують, але перший з них ще не пройшов держвипробування, а вже три роки в експлуатації. Проблеми з комплектуючими, звісно, росіяни мають", — додав Плетенчук.

Своєю чергою представник ГУР Андрій Юсов у ефірі "Радіо Свобода" вказав, що корабель вигорів і це означає: судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, й для того, аби відремонтувати, треба тривалий час.

Він також поінформував, що Серпухов" не брав участі у російсько-українській війні, однак через втрату частини Чорноморського флоту РФ розглядався для перекидання в Чорне море.

8 квітня джерела Суспільного розповіли, що у Калінінградській області сталася пожежа на борту малого ракетного корабля "Серпухов". Спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони.

Що відомо про знищення російських суден у Чорному морі

ЗСУ 13 квітня 2022 року поцілили ракетами у російський крейсер "Москва". На флагмані Чорноморського флоту РФ розпочалася пожежа й він почав тонути. Наступного дня Москва визнала, що судно пішло на дно.

У ранковому зведенні Генерального штабу 9 квітня 2024 року поінформували, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 26 кораблів або катерів, один підводний човен російських окупантів.

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