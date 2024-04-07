Внаслідок атаки з дрона армії РФ у Бериславі поранена ще одна людина — ОВА

Під час скиду вибухівки з дрона російської армії у Бериславі 6 квітня 2024 року поранення отримала ще одна людина.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

7 квітня до лікарні звернулась 57-річна жителька Берислава, яка травмувалась напередодні, коли військові РФ скинули вибухівку з безпілотника біля місцевого магазину. У неї діагностували травму стегна, множинні садна та контузію. Жінці надано необхідну медичну допомогу.

Раніше керівник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинули дві людини та троє отримали поранення. Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та автомобілі.

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