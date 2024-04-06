Російські війська упродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Про це у Telegram керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами були Антонівка, Благодатне, Інженерне, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Токарівка, Інгулець, Садове, Михайлівка, Берислав, Шляхове, Ольгівка, Новоберислав та Херсон.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та автомобілі.

6 квітня 2024 року армія РФ з безпілотника скинула вибухівку поблизу магазина у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей, їм надали меддопомогу.

Також двома дронами-камікадзе атакували будинок у Михайлівці. Загиблих та поранених немає.

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