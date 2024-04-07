Фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна" у Європі

Голова Єврокомісії і кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна”, які хочуть “викрасти” майбутнє Європи.

Про це пише Euractiv.

Розпочинаючи свою кампанію за ЄС в Афінах на заході з нагоди 50-річчя правлячої в Греції партії "Нова демократія" (ЄНП), Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників.

Вона заявила, що на майбутніх виборах в ЄС в червні “об'єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні".

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, фон дер Ляєн сказала, що Росія не лише намагається “стерти Україну з лиця землі”.

“Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою використання мігрантів”, — сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються переписати європейську історію та викрасти європейське майбутнє “чи то під виглядом популістів, чи то під виглядом демагогів".

“Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє”, — наголосила фон дер Ляєн.

У лютому чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС).