НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна" у Європі
ЄВРОПАЄСПутінВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна" у Європі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна" у Європі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті 17 січня 2024 року. AP/Jean-Francois Badias

Голова Єврокомісії і кандидатка від правоцентристської Європейської народної партіїЄвропейська народна партія (EPP) — об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи. Заснована 1976 року. (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна”, які хочуть “викрасти” майбутнє Європи.

Про це пише Euractiv.

Розпочинаючи свою кампанію за ЄС в Афінах на заході з нагоди 50-річчя правлячої в Греції партії "Нова демократія" (ЄНП), Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників.

Вона заявила, що на майбутніх виборах в ЄС в червні “об'єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні".

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, фон дер Ляєн сказала, що Росія не лише намагається “стерти Україну з лиця землі”.

“Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою використання мігрантів”, — сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються переписати європейську історію та викрасти європейське майбутнє “чи то під виглядом популістів, чи то під виглядом демагогів".

“Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє”, — наголосила фон дер Ляєн.

У лютому чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС).

Топ дня
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Повітряні Сили: вночі 7 квітня збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, скільки військових втратила РФ
На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ, війна в Україні, яка зараз ситуація на фронті — оперативне зведення 7 квітня
Генштаб: вночі РФ атакувала 17 "шахедами", на фронті за добу відбулося 57 бойових зіткнень
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Інтерв'ю Віола фон Крамон
Суперечка з Безуглою, вступ до ЄС, Росія і НАТО — інтерв’ю з депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
ПриватБанк доставлятиме картки своїм клієнтам ще до 5 країн Європи
ПриватБанк доставлятиме картки своїм клієнтам ще до 5 країн Європи
Зброя, Європа
Європа може залишитись без допомоги США у разі війни, потрібно створити великі оборонні компанії — глава Rheinmetall
Електроенергія
У Міненерго розповіли, як співпрацюють з європейським енергоринком у системі ENTSO-E
На початок