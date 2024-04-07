Тривалі затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на спроможність українських збройних сил реагувати на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський попередив 6 квітня, що особливо складна ситуація склалася на схід від Часового Яру та на захід від Авдіївки в Донецькій області — в обох районах, де останнім часом спостерігається інтенсифікація російських механізованих атак від взводних до батальйонних. Сирський також зазначив, що російські війська проводять взводні, ротні, а іноді й батальйонні атаки піхоти на окремих напрямках.

Аналітики відзначили, що російські війська за масованої підтримки бронетехніки все ще намагаються прорвати українську оборону на захід від Авдіївки, хоча поки що не повторюють таких масштабних механізованих штурмів, як ті, що вони проводили в цьому районі з 29 по 31 березня.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, вказують на те, що підрозділи російської 90-ї гвардійської танкової дивізії (41-а загальновійськова армія, Центральний військовий округ, ЦВО) нещодавно провели, ймовірно, ротний механізований штурм на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки), а українська десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад знищив 10 російських танків, п'ять БМП і БТР, а також БМП МТ-ЛБ під час 11 механізованих штурмів у цьому районі”, — йдеться в аналітичному звіті.

Протягом минулого тижня українські війська успішно відбивали інтенсивні російські механізовані атаки на сході України, але робили це, незважаючи на постійну нестачу матеріально-технічних засобів, наголосили аналітики ISW.