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Удар РФ по центру Харкова: фото наслідків влучання
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Удар РФ по центру Харкова: фото наслідків влучання

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Рятувальники гасять пожежу після удару РФ по Харкову, 7 квітня 2024 року
Рятувальники гасять пожежу після удару РФ по Харкову, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Росіяни завдали удару по центральній частині Харкова вдень 7 квітня. Два вибухи пролунали близько 11:45.

45-річний чоловік зазнав уламкових поранень внаслідок російських ударів по Харкову, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, у 37- та 72-річних жінок — гостра реакція на стрес.

Синєгубов каже, що ударів війська РФ завдали по центру Харкова та промисловій зоні. Відомо про пошкодження будинку та пожежу в гаражі

Рятувальники на пожежі у Харкові
Рятувальники гасять пожежу після удару РФ по Харкову, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Вибиті вікна внаслідок удару РФ по центру Харкова, 7 квітня 2024 року
Вибиті вікна внаслідок удару РФ по центру Харкова, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Харків, обстріл 7 квітня
Вибиті вікна внаслідок удару РФ по центру Харкова, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Пошкоджена автівка у центрі Харкова після ударів РФ, 7 квітня 2024 року
Пошкоджена автівка у центрі Харкова після ударів РФ, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

обстріл харкова 7 квітня
Наслідки обстрілу центру Харкова, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Рятувальники загасили пожежу у Харкові після обстрілу, 7 квітня 2024 року
Рятувальники загасили пожежу у Харкові після обстрілу, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

обстріл харкова 7 квітня 2024 року
Вибиті вікна внаслідок удару РФ по центру Харкова, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Поранений житель Харкова
Поранений внаслідок удару по Харкову, 7 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

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