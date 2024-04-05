Вибухи пролунали у Харкові вдень 7 квітня. Росіяни били по Харкову щонайменше двома типами боєприпасів.

Перші вибухи чули у центрі та півночі міста, другі — в усьому місті, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків. Перші пролунали об 11:46, їх було щонайменше два. перед цим у Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на Харківщині.

Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Ще два вибухи чули об 11:55 та 11:57.

Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста, повідомив міський голова Терехов.

"Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється", — написав Терехов о 12:15.

Дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес за допомогою медиків після ударів РФ по Харкову на 12:18, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено 13:19. В Індустріальному районі Харкова зафіксували удари РФ по промисловій зоні, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, двоє людей зазнали поранень. Попередньо, росіяни били ракетами С-300.

Доповнено 13:29. 45-річний чоловік зазнав уламкових поранень внаслідок російських ударів по Харкову, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, у 37- та 72-річних жінок — гостра реакція на стрес.

Синєгубов каже, що ударів війська РФ завдали по центру Харкова та промисловій зоні. Відомо про пошкодження будинку та пожежу в гаражі.

Доповнено 14:06. По центральній частині Харкова росіяни завдали двох авіаударів, сказав Суспільному на місці влучання міський голова Ігор Терехов. За його словами, на місці одного з влучань тривають рятувальні роботи — боєприпас влучив поруч з житловим будинком.

"Це цивільна забудова, гаражі. Але вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато вікон. Обстежуємо дах, будемо розуміти з ним. Будемо вставляти ті вікна, які, на жаль, уже не існують", — сказав Терехов.

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