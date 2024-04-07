На території тимчасово окупованого Криму діє кілька партизанських рухів. Їхні учасники поширюють українську символіку, викривають позиції росіян, стежать за переміщенням техніки та передають інформацію Силам оборони України.

Суспільне Крим поспілкувалося з кримчанином, активістом Міжнародного руху #LiberateCrimea, співзасновником якого є Кримськотатарський ресурсний центр.

З міркувань безпеки ми не називаємо ім’я співрозмовника, котрий розповів про те, як працює підпілля на півострові, аби наблизити його деокупацію.

Про підпілля, пов’язане з рухом #LiberateCrimea мало інформації. В чому полягає ваша діяльність?

Дещо прикро, що про нашу роботу мало інформації у медіа. Особливо, коли багато пишуть про інші партизанські рухи в Криму. Насправді, ми багато працюємо і нам є чим пишатися. Активісти руху – це проукраїнські активісти, які мають довіру з боку Кримськотатарського ресурсного центру. Не приховую, що багато з них – це кримськотатарські активісти.

Для того, щоб працювати у підпіллі, потрібні певні навички?

Так, і ми готувалися до цієї діяльності. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію материкової України, наші кримські активісти регулярно виїжджали на семінари та інші заходи. У тому числі для участі у щорічному літньому Таборі Свободи, де ми отримували необхідні знання, планували акції та свою діяльність у Криму та в цілому. Одним із курсів у Таборі Свободи був OSINT (open-source intelligence, розвідка на основі відкритих даних) — збір інформації про людину або організацію з відкритих джерел та її подальший аналіз. Ми зараз активно використовуємо цей метод у роботі.

Наприклад?

Наприклад, ми робимо психопортрети кримських колаборантів. Тих, які підходять для нашої розробки, ми беремо під постійний моніторинг. Активність колаборантів у соцмережах дає нам чимало корисної інформації, яка наближає деокупацію Криму.

Хто з колаборантів підходить для такого моніторингу?

Одними з "найсолодших" таких, що дають багато корисної інформації, для нас, наприклад, є власник кримських зоопарків Олег Зубков та його прессекретарка Тетяна Алексагіна. Ми склали психотип Зубкова — йому властиві хвастощі і самолюбування. Заради цього він піариться максимально публічно. Ці люди публікують кожен свій крок на своїх каналах у Ютубі, що дозволяє нам з маси інформаційного "гною" вивуджувати золоті крупинки, а часом і цілі самородки.

Що це за "самородки"?

Наприклад, вони часто виїжджають на окуповані території південного сходу України. Алексагіна сміливо викладає відео їх маршрутів, а ми з цих відео “витягуємо” потрібну інформацію про розташування російських військових та інфраструктурних об'єктів. Далі ця інформація йде куди потрібно і слідами вояжів Зубкова та Алексагіної потім прилітає точно і щільно. З недавнього — Зубков підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю ютуб-каналу "Невська студія", що аеродром Бельбек використовується для перельотів кримських віпів до Москви військовими літаками. Як амбасадор "російського Криму", Зубков часто буває на виставці ВДНГ у кримському павільйоні разом із Алексагіною. Туди ж часто приїжджають делегації кримських VIPів окупаційної влади на чолі із Сергієм Аксьоновим. Так ось, Зубков похвалився в інтерв'ю, що він буває проситься теж летіти війсковим літаком до Бельбеку, оскільки його прессекретарка Алексагіна втомлюється від довгої наземної дороги.

Колаборантів не обмежують в їх любові до такої публічності?

У нас є підстави вважати, що сама Алексагіна вже кілька років завербована ФСБ. До Зубкова раніше приїжджало багато іноземних журналістів та Алексагіна, яка мешкає у парку левів "Тайган", і котра присутня на всіх зустрічах Зубкова, для них важливе джерело інформації. Ми припускаємо, що саме вона “злила” ФСБ інформацію про фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка, якого заарештували відразу після відвідин "Тайгана", про який він зняв репортаж. Тому і російські "правоохоронці" і навіть "Кримський СМЕРШ" заплющують очі на всі "витівки" цієї солодкої парочки.

Скільки ще у вас у розробці таких "балакунів"?

Досить, щоб ми були щільно зайняті, а результати нашої роботи високо цінувалися у потрібних відомствах України.

Що відомо про рух #LiberateCrimea

#LiberateCrimea — міжнародний громадянський рух на підтримку звільнення Криму і цілісності України. Він спрямований на посилення голосу громадянського суспільства, що закликає до припинення незаконної окупації Криму, грубого порушення міжнародного права і першопричину незліченних порушень прав людини, скоєних у Криму з лютого 2014-го.

Перші публічні акції #LiberateCrimea були проведені в лютому 2018-го року в різних містах світу і України, в тому числі Гельсінкі, Вільнюсі та Києві у зв'язку з четвертою річницею опору окупації Криму.

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