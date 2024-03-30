"Злі Мавки" випустили та поширили у Криму 22 випуск своєї газети

Жіночий український ненасильницький рух спротиву окупації "Зла Мавка" випустив та поширив вулицями й будинками Сімферополя окупованого Криму 22-й випуск свого щотижневого друкованого видання з проукраїнськими новинами.

Про це повідомляє рух на своєму каналі у Telegram.

"Ми допомагаємо місцевим жителям не потонути в брехні російської пропаганди. Нічого так не тішить жителів АР Крим під ранкову каву, як новини про втрати окупантів, збільшення допомоги від партнерів та бавовна", — йдеться у повідомленні.

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