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Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
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Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну

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Повітряні Сили: вночі 7 квітня збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Робота ППО. Генеральний штаб ЗСУ

У ніч проти 7 квітня сили протиповітряної оборони у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях збили 17 "шахедів", якими росіяни атакували Україну.

Про це зранку повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 7 квітня військо РФ завдало удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", — йдеться у повідомленнні.

Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну. Повітряні Сили

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