Передвиборча команда колишнього президента США Дональда Трампа заявляє, що у суботу, 6 квітня, на благодійному вечорі зібрала понад 50 мільйонів доларів під час збору коштів на користь Республіканської партії в Палм-Біч у Флориді. Це рекорд для кандидатів від Республіканської та Демократичної партій.

Про це повідомляють Fox News.

"Трьом президентам-демократам вдалося зібрати 25 мільйонів доларів, а одному президенту, Дональду Трампу, — понад 50 мільйонів доларів", — похвалилася речниця кампанії Даніель Альварес.

Суботній збір коштів відбувся у приватному будинку в Палм-Біч мільярдера і засновника хедж-фонду Джона Полсона. На захід були запрошені близько 100 гостей, серед яких — магнат казино Стів Вінн, засновник, президент аерокосмічної компанії Bigelow Роберт Бігелоу, а також колишній міністр торгівлі США Вілбур Росс.

У короткій розмові з журналістами, коли він прибув на захід разом зі своєю дружиною Меланією Трамп, колишній президент сказав: "Це був неймовірний вечір ще до його початку, тому що люди — вони хотіли зробити свій внесок у те, щоб Америка знову стала великою, і ось що сталося".

Водночас Трампу все ще потрібно скоротити розрив зі своїм суперником від Демократичної партії, чинним президентом США Джо Байденом, який, як повідомляється, загалом отримав близько 192 мільйонів доларів порівняно з трохи більше ніж 93 мільйонами доларів у Трампа.

Раніше кампанія Байдена повідомила, що він зібрав понад 26 мільйонів доларів під час заходу зі збору коштів наприкінці минулого місяця у знаменитому нью-йоркському Radio City Music Hall разом з колишніми президентами Бараком Обамою і Біллом Клінтоном.