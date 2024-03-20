Меланія Трамп доєдналася до Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії

Меланія Трамп приєдналася до свого чоловіка Дональда Трампа на виборчій дільниці в Палм-Біч, штат Флорида 20 березня. Це одне з перших появ колишньої першої леді під час передвиборчої кампанії.

Про це пише американський новинний телеканал ABC News.

На запитання репортера, чи приєднається вона до колишнього президента в передвиборчій кампанії, колишня перша леді просто посміхнулася та сказала — "залишайтеся з нами".

Після голосування Трампи з усмішкою пішли від журналістів, тримаючись за руки.

На своїх передвиборних мітингах Дональд Трамп часто розповідає про те, як дружина критикує його інколи вульгарну риторику та його рухи, кажучи, що вона називає їх "непрофесійними".

У вересневому інтерв’ю NBC News, коли Трампа запитали про його дружину, яка проводить з ним передвиборчу кампанію, він сказав, що вона буде там "незабаром і у відповідний час", проте додав, що любить "тримати її подалі".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.