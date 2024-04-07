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Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"
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Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Генерал Олександр Сирський дає вказівки в укритті в Соледарі, Донеччина, 8 січня 2023 року. Фото: AP Photo/Roman Chop

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту.

Про це повідомив Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

Головнокомандувач підкреслив, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

До цього на скандал відреагувала СБУ. У відомстві зазначили, що вивчають інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо та наголосили, що згідно із законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що проведуть службову перевірку для встановлення всіх обставин і фактів, оприлюднених редакцією "Слідство.Інфо".

Що відомо про скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо"

6 квітня редакція інтернет-видання "Слідство.Інфо" заявила, що працівники СБУ використали Солом’янський ТЦК для тиску на ЗМІ. Як вважають журналісти, йдеться про спробу мобілізувати кореспондента Євгена Шульгата через помсту за його професійну діяльність.

Причиною вручення повістки Шульгату, вважають у редакції, стало його розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналіст виявив, що родичі Вітюка володіють у Києві нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн.

Під час спроби вручення повістки в одному з ТРЦ Києва, поруч із військовими перебував чоловік у цивільному, який давав їм вказівки. Його вважають наближеним до співробітника СБУ Вітюка.

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