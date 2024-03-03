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"Потрібна в іншому місці". Італія забирає у Словаччини свою систему ППО — Фіцо
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"Потрібна в іншому місці". Італія забирає у Словаччини свою систему ППО — Фіцо

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Словаччина
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на церемонії присяги, Братислава, 25 жовтня 2023 року. Фото: AP Photo/Petr David Josek, File

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє видання Aktuality.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – розповів Фіцо, проте інших подробиць він не навів.

Прем'єр Словаччини додав, що тепер без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема, АЕС. Він також нагадав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.

"Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці", – сказав Фіцо.

Як пише видання, італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

24 січня в Ужгороді відбулась зустріч очільника Уряду України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Зокрема сторони підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між країнами. Шмигаль пізніше заявив, що Словаччина постачатиме Україні інженерну техніку для будівництва трирівневої лінії оборони. Зокрема йдеться про броньовані екскаватори та розмінувальні машини.

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