7 квітня — 774 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту.
Про це повідомив Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.
Головнокомандувач підкреслив, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.
Bloomberg: Китай надає Росії дані для георозвідки
Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків.
Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, обізнаних із цим питанням.
Зазначається, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.
У Сухопутних військах відреагували на скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"
У Збройних Силах проведуть службову перевірку для встановлення всіх обставин і фактів, оприлюднених редакцією "Слідство.Інфо".
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що 6 квітня на сайті Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у місті Київ територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
"Від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.
У Харкові безпілотників влучив у приватний будинок
Один з безпілотників влучив у приватний будинок, почалася пожежа.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Інформація щодо поранених уточнюється
У Харкові пролунав другий вибух
У Харкові пролунав другий вибух, повідомили кореспонденти.
У Повітряних силах попередили про БпЛА біля Харкова зі східного напрямку.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомляв, що на території Харківської області помічені російські безпілотники.