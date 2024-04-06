НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Співробітник виносить двері з автозаправної станції, пошкодженої під час російських ударів ракетами та дронами по Харкову, 6 квітня 2024 року. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

7 квітня — 774 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту.

Про це повідомив Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

Головнокомандувач підкреслив, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Bloomberg: Китай надає Росії дані для георозвідки

Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, обізнаних із цим питанням.

Зазначається, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

У Сухопутних військах відреагували на скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"

У Збройних Силах проведуть службову перевірку для встановлення всіх обставин і фактів, оприлюднених редакцією "Слідство.Інфо".

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що 6 квітня на сайті Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у місті Київ територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.

У Харкові безпілотників влучив у приватний будинок

Один з безпілотників влучив у приватний будинок, почалася пожежа.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Інформація щодо поранених уточнюється

У Харкові пролунав другий вибух

У Харкові пролунав другий вибух, повідомили кореспонденти.

У Повітряних силах попередили про БпЛА біля Харкова зі східного напрямку.

У Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

В місті та області оголошена повітряна тривога.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомляв, що на території Харківської області помічені російські безпілотники.

Топ дня
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"
Путін і Сі Цзіньпін
Bloomberg: Китай надає Росії дані для георозвідки
удар по харкову 6 квітня
Головні новини Харкова та області 7 квітня
Танк на фронті
Сили РФ не зайшли в Часів Яр. Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 7 квітня: хроніка
На початок