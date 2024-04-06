У Сухопутних військах відреагували на скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"

У Збройних Силах проведуть службову перевірку для встановлення всіх обставин і фактів, оприлюднених редакцією "Слідство.Інфо".

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що 6 квітня на сайті Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" був оприлюднений матеріал про вручення повістки журналісту вказаного ЗМІ представниками одного з районних у місті Київ територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.