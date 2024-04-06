Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла вихід із ситуації з блокуванням кордону поляками.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Наш прем'єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов'язково розблокують кордони й допоможуть. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна побудувала кілька шляхів в обхід блокуванню "і сьогодні це працює". За словами глава держави, краще було б через Польщу, тоді дешевше був би транзит низки товарів, але потрібно виходити з того, що є.

Зеленський додав: "Я вважаю, що у нас потужно працює море, потужно працює Дунай, потужно працює обхід. Ми почали працювати через Молдову, Румунію. Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації. У будь-якому випадку".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.