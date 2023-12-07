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США надали Україні технологію виробництва ППО FrankenSAM — Білий дім
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США надали Україні технологію виробництва ППО FrankenSAM — Білий дім

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Зенітно-ракетний комплекс Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot на військовій базі Форт Сілл у Лотоні, штат Оклахома, США, 21 березня 2023 року, фото: AP

Сполучені Штати оголосили про нові заходи щодо підтримки військово-промислового комплексу України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому за підсумками першого дня американсько-української конференції оборонно-промислової бази.

Зазначається, що заходи будуть спрямовані не лише на розширення співпраці США й України та її забезпечення засобами, які потрібні для успіхів на полі бою у короткостроковій перспективі, а й для підтримки довгострокового економічного відновлення та оборони України.

Виробництво гібридних засобів ППО FrankenSAM

Зокрема Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Вони націлені на модернізацію систем протиповітряної оборони, що є в України, зокрема і радянського виробництва, та їхню інтеграцію з певними західними боєприпасами.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та в США дасть можливість швидше здійснювати їхнє розгортання та дозволить Україні вносити серйозний внесок у підтримку її систем протиповітряної оборони", — наголошується в заяві.

Спільна міжвідомча група

Окрім того, адміністрація Білого дому сформувала міжвідомчу групу, яка складається із представників Держдепартаменту, Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Радник США працюватиме у Мінстратегпромі

Також влада США у взаємодії з Конгресом планує направити радника до Міністерства стратегічної промисловості України, щоб підтримати та прискорити перехід до оперативно сумісних Збройних Сил, боротьбу з корупцією та залучення іноземних інвестицій у найважливіші галузі.

Спільне виробництво деяких видів озброєнь

Білий дім нагадав, що США та Україна 6 грудня підписали "заяву про наміри" щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та обміну технічними даними. Домовленості стосуються систем ППО, ремонту та обслуговування техніки, а також виробництва найважливіших боєприпасів.

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