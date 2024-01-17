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В Україні вперше застосували саморобну ППО — Камишін
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В Україні вперше застосували саморобну ППО — Камишін

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В Україні вперше застосували саморобну ППО — Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, фото: УНІАН

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що вночі 17 січня українські воїни знищили російський дрон-камікадзе типу Shahed на відстані дев'яти кілометрів, застосувавши гібридну систему ППО.

Про це посадовець повідомив на полях економічного форуму в Давосі.

Камишін зазначив, що повна розробка власної протиповітряної оборони потребуватиме років, тому Україна вирішила зробити саморобну ППО.

За словами глави Мінстратегпрому, наприклад, взяли радянські компоненти та застосували до них західні ракети, або ж навпаки.

"Одна з систем вперше була сьогодні (17 січня — Ред.) вночі використана успішно. Ми за дев'ять кілометрів збили "шахед" та це перше використання такої системи. У нас приблизно п'ять таких проєктів у цьому портфелі. Радий, що всі ці системи вже розгорнули на полі битви", — розповів посадовець.

6 грудня на сайті Білого дому оприлюднили заяву, в якій мовилося про те, що міністерство оборони США надало Україні технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

Фактично мовиться про три зенітно-ракетні комплекси:

  • ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow;
  • ракети "повітря-повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС;
  • ЗРК на базі українських старих систем з ракетами Patriot.

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