У Тернополі ветеран російсько-української війни безкоштовно навчає стріляти

У Тернополі офіцер і ветеран російсько-української війни Валерій Репіленко безкоштовно навчає цивільних стріляти. За його словами, учасники спортивного стрілецького клубу "4.5.0". стріляють у металеві гонги на відстані 115 метрів.

"Виконання вправи йде так, як для марксменів – польових снайперів. Один постріл – одна ціль. Не чергами, а одиночними. Через оптику. Великий гонг діаметром 30 сантиметрів. Маленький гонг діаметром 10 сантиметрів. Гонги рухаються, відповідно звук такий специфічний, влучання металу в метал".

Валерій Репіленко. Суспільне Тернопіль

Вікторія Варчак закінчила стріляти.

"Якщо я не помиляюся, влучила дев’ять із десяти. Віддача сильніша, ніж в "американця". Але воно того варте. Запах пороху – це щось".

Вікторія Варчак. Суспільне Тернопіль

Уляна Фіалка влучила в гонг дев’ятьма набоями із десяти.

"Трішки ще треба постріли відкорегувати, бо я хочу влучити десять з десяти. Ну, на жаль, дев’ять".

Улянка Фіалка. Суспільне Тернопіль

Уляна розповідає, разом із клубом 4.5.0. тренується рік.

"Я не мала досвіду. Вперше взяла "американку", то в мене руки трусилися і я не знала, що, як і до чого. Тому що ми перед тим займались в приміщенні з тренувальними автоматами. А дійшло до полігону і трішки було страшно, та зараз вже ні. Зараз я вже перша йду і стріляю й мені це подобається".

Уляна Фіалка стріляє. Суспільне Тернопіль

Вправлялася у стрільбі й Анджела Загороднюк.

"Стріляємо ми з АК і з американської гвинтівки. Звичайно, з "американця" набагато краще стріляти. Менша віддача і почуваєшся впевненіше".

У Тернополі ветеран безкоштовно навчає цивільних стріляти. Суспільне Тернопіль

Василина Новосад ходить на стрілецькі курси 8 місяців. Стріляла з карабіна DB15.

"Це гвинтівка американського виробництва. З неї стріляти дуже просто, оскільки тут є гарний приціл. Влучання – дев’ять з десяти, десять з десяти. Приклад телескопічний. Він регулюється. Можна регулювати відстань від плеча до прицілу".

Василина Новосад. Суспільне Тернопіль

Стрілецькі курси організував офіцер і ветеран російсько-української війни Валерій Репіленко. У 2021 році він демобілізувався через поранення, він має статус особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи. Тоді, каже, вирішив передавати цивільним досвід і навички, здобуті на передовій. З 2022 року чоловік проводить заняття для цивільних.

"Мета була яка: я навчу десятьох людей. Десятеро навчать сотню. Сотня навчить тисячу. Ми повинні бути готові, знати не тільки радянську і не тільки російську зброю, а так само й американську, натівську, для захисту друзів, сім’ї, батьківщини. Просто для захисту. В передових країнах: в Америці, Японії, Канаді присутність зброї у квартирі, в будинку – це нормальне явище. На мою думку, якби росіяни знали, що в кожного українця зброя в хаті, то вони б на нас ніколи не напали".

Ветеран російсько-української війни безкоштовно навчає цивільних стріляти. Суспільне Тернопіль

Як розповів Валерій Репіленко, щотижня у вівторок та четвер учасники клубу приходять на теоретичні заняття, а у вихідні виїжджають на полігон. Навчає цивільних чоловік безкоштовно. Збирає гроші лише на придбання набоїв у мисливському магазині. Крім правил поводження зі зброєю, Валерій проводить заняття з тактичної медицини й військової топографії.

Ветеран російсько-української війни безкоштовно навчає цивільних стріляти. Суспільне Тернопіль