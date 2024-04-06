Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією конгресменів США від Демократичної та Республіканської партій із обох палат парламенту.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Важливо, партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині", — зазначив Зеленський.

Президент поінформував американців про ситуацію на передовій, першочергові потреби Сил оборони та масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

Глава держави також підкреслив, що необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом рішення щодо подальшої підтримки України.

"Про відповідний пакет для захисту від російського терору та для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом. Я вдячний усім у США, кожному американському серцю, яке, так само як і ми в Україні, не підкорюється злу й цінує життя", — додав політик.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.